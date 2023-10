SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma final 100% brasileira, as Brabas do Corinthians bateram as palmeirenses por 1 a 0 na final da Libertadores feminina, na Colômbia, e impediram o bicampeonato da equipe alviverde.

O gol marcado por Millene aos 29 do primeiro tempo deu à equipe de Parque São Jorge o quarto título da competição continental.

Aos 17 minutos do primeiro tempo, a corintiana Vic Albuquerque desperdiçou a chance de abrir o placar ao cobrar pênalti na trave.

O Palmeiras, campeão em 2022, buscava o bicampeonato na sua segunda participação na competição.

O Corinthians jogou a parte final da partida com dez atletas. A zagueira Tarciane foi expulsa aos 23 minutos do segundo tempo após receber o segundo amarelo por falta em Bia Zaneratto.

Foi a segunda vez que dois clubes do Brasil se enfrentaram em busca do título. Em 2019, o Corinthians fez 2 a 0 sobre a Ferroviária, equipe de Araraquara.

Três clubes brasileiros estavam, nas semifinais. O Corinthians se classificou para a final no dia 18 ao bater o Internacional (RS), nos pênaltis, após empate de 0 a 0 no tempo normal. No dia 17, o Palmeiras havia vencido o Atlético Nacional (COL)

À tarde, antes da final, Atlético Nacional e Internacional disputaram a terceira colocação. A equipe colombiana venceu por 3 a 2.

AS CAMPEÃS DA LIBERTADORES

2009 - Santos

2010 - Santos

2011 - São José (SP)

2012 - Colo-Colo (CHI)

2013 - São José (SP)

2014 - São José (SP)

2015 - Ferroviária (SP)

2016 - Sportivo Limpeño (PAR)

2017 - Corinthians/Audax

2018 - Atlético Huila (COL)

2019 - Corinthians

2020 - Ferroviária

2021 - Corinthians

2022 - Palmeiras

2023 - CORINTHIANS