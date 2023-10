SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Argentina por 3 sets a 0 (25/13, 25/20 e 25/18) na Arena Parque O'Higgins, em Santiago, pela segunda rodada do Grupo A do Pan 2023.

A seleção se mostrou à altura de um desafio maior do que encontrou na estreia contra Cuba. O início do primeiro set indicou um jogo equilibrado. No entanto, o bloqueio brasileiro apareceu em momentos importantes e a Argentina começou a cometer erros.

Depois de início dominante no segundo set, o Brasil cometeu vacilos no fim. A Argentina cresceu no jogo e se aproximou, mas o bom desempenho ofensivo brasileiro continuou. A seleção converteu 17 dos 22 cortes que tentou na parcial, e não esteve atrás no placar em nenhum momento.

A seleção superou a raça argentina e confirmou a vitória em três sets. As 'hermanas' executaram 21 recepções e diversos lances de muita dedicação defensiva. Mesmo assim, o Brasil seguiu mais eficiente ofensivamente.

Principal nome do Brasil na estreia, Sabrina voltou a se destacar com 13 pontos. A levantadora Naiane também foi importante, mandando três bolas "de segunda" para a quadra argentina e anotando um bloqueio.

A seleção volta à quadra amanhã contra Porto Rico, às 10h30 (de Brasília). As porto-riquenhas têm uma vitória (3 a 0 contra Cuba, hoje) e uma derrota (3 a 1 para a Argentina, sábado) na competição.

O Brasil só precisa ganhar um set amanhã para avançar na liderança do Grupo A. O primeiro lugar dá direito a vaga direta na semifinal. Os segundos e terceiros colocados de cada chave se enfrentam nas quartas de final.