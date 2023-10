PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional atropelou o Santos. O Colorado teve uma atuação impecável, fez 7 a 1, no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Brasileirão, e segurou o time paulista na zona de rebaixamento. Foi a maior goleada desta edição campeonato.

Os gols foram marcados por Kevyson, contra, Alan Patrick, Enner Valencia, duas vezes, Wanderson, Luiz Adriano e Bustos para o Inter. Maxi Silvera descontou para o Santos.

Com o resultado, a equipe de Porto Alegre se distanciou da linha de queda, está em 12º e soma agora 35 pontos.

Já o Alvinegro estacionou em 18º, com 30. O placar igualou a pior derrota da história do Santos em sua história no Brasileirão. O clube perdeu em 2005 para o Corinthians pelo mesmo placar.

O Internacional e Santos voltam a campo na próxima quinta-feira (26). O Colorado visita o Vasco, enquanto o Peixe recebe o Coritiba.

Como foi o jogo

O Inter esteve perto da perfeição. Com um minuto de jogo, Wanderson já fez boa jogada pela esquerda e cruzou. A bola bateu em Kevyson e entrou. Depois, o Colorado seguiu pressionando e não demorou a marcar o segundo, contando com uma 'ajuda' da defesa santista.

Dodô falhou feio numa saída de bola e Alan Patrick fez um golaço. Um passe que parecia simples acabou no meia-atacante do Inter, que driblou um defensor e encobriu Vladimir. Foi a confirmação do que o campo apresentava: um Inter esmagador e o Santos que errava muito.

O esquema de três zagueiros, desmontado no segundo tempo, não foi suficiente conter o ataque do Inter, até então o pior do Brasileirão. Mesmo com jogadores a mais no sistema de retaguarda, o Alvinegro deu espaços e viu o Colorado fazer o terceiro e o quarto ainda na etapa inicial, além de seguir muito superior no segundo tempo, quando marcou ainda mais gols, construindo a maior goleada desta edição do Brasileirão.

Homenagem a Pelé no uniforme. O Santos usou camisas com uma homenagem a Pelé, que faria 83 anos amanhã. O símbolo do infinito com uma coroa simbolizou 'eterno e infinito', em alusão ao Rei do Futebol, que morreu no ano passado.

Gols e melhores momentos

1 a 0 para o Inter. Com menos de um minuto de jogo, Wanderson fez jogada pela esquerda e cruzou. Kevyson marcou na própria meta o gol contra que abriu o placar.

2 a 0 para o Inter. Alan Patrick marcou um golaço! Dodô errou um passe simples, o meia-atacante do Inter interceptou, dirblou um defensor e encobriu Vladimir.

Enner perdeu! Mauricio enfiou para Enner Valencia entrar livre aos 16 minutos da primeira etapa. O equatoriano tentou colocar por cima do goleiro, mas exagerou na força e a bola foi para fora.

Rochet salvou! Aos 18 minutos, Rincón finalizou de cabeça uma cobrança de escanteio e o goleiro espalmou no ângulo.

3 a 0 Inter. Triangulação no meio-campo acabou em Enner Valencia dentro da área. O equatoriano bateu firme, rasteiro, e marcou o terceiro.

4 a 0 Inter. Wanderson recebeu pela esquerda e bateu cruzado para fazer o quarto ainda no primeiro tempo.

5 a 0 Inter! Bustos bateu forte de fora da área e marca o quinto gol, aos oito minutos do segundo tempo.

Na trave! Marcos Leonardo ficou cara a cara com Rochet, aos 13 minutos do segundo tempo, encheu o pé e acertou a trave.

6 a 0 Inter! Enner Valencia recebeu pela esquerda e soltou uma pancada para o gol.

7 a 0 Inter! Luiz Adriano, que tinha acabado de entrar, recebeu de Pedro Henrique e bateu firme para marcar o sétimo.

7 a 1, desconta o Santos. Maxi Silvera, após escanteio, desconta para o Santos.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 7 x 1 SANTOS

Competição: 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 22/10/2023 (Domingo), às 16h (de Brasília)

Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa/MG)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa/PR)

Cartões amarelos: Renê (INT); Nonato (SAN)

Gols: Kevyson, do Santos, contra, com 1 minuto do primeiro tempo; Alan Patrick, do Inter, aos 14 minutos do primeiro tempo; Enner Valencia, do Inter, aos 27 minutos do primeiro tempo e aos 16 minutos do segundo tempo; Wanderson, do Inter, aos 39 minutos do primeiro tempo; Bustos, do Inter, aos 8 minutos do segundo tempo; Luiz Adriano, do Inter, aos 29 minutos do segundo tempo; Maxi Silvera, do Santos, aos 35 minutos do segundo tempo;

IINTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny (Rômulo), Aránguiz (Bruno Henrique), Wanderson (De Pena) e Mauricio; Alan Patrick (Luiz Adriano) e Enner Valencia (Pedro Henrique). Técnico: Eduardo Coudet.

SANTOS: Vladimir; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Dodi (Rodrigo Fernández), Lucas Lima (Nonato) e Kevyson (Júnior Caiçara); Julio Furch (Maxi Silvera) e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.