SANTIAGO, CHILE (UOL/FOLHAPRESS) - Há quem pense que fadas são tão poderosas que não precisam de ninguém por trás. Não é bem assim. Rayssa Leal, a Fadinha do skate, tem uma guardiã muito especial: a mãe Lilian Mendes, que também é conselheira, técnica e manja de skate tanto quanto a filha.

A caminhada nos Jogos Pan-Americanos de Santiago foi um tanto quanto diferente para a dupla inseparável. Pela primeira vez, Rayssa e Lilian não dormiram juntas no mesmo quarto durante o período de competições e também não conseguiram se ver. A atleta brasileira ficou dentro da Vila Pan-Americana com a amiga skatista Pâmela Rosa.

Nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, Lilian Mendes recebeu uma credencial especial e pôde ficar com a filha na Vila Olímpica e teve acesso irrestrito. Na época, Rayssa tinha 13 anos e foi a atleta mais jovem da história a participar dos Jogos Olímpicos e, por isso, o Time Brasil abriu exceção.

O último sábado foi o dia em que as duas conseguiram matar as saudades. Antes mesmo de começar a competição, Rayssa atravessava a pista da arena de skate durante o aquecimento para ouvir os conselhos da mãe na arquibancada. Concentrada, Lilian só tinha olhos para a pequena - que já está crescendo. A Fadinha brasileira está com 15 anos e explicou ao UOL que era importante ter a ajuda da mãe naquele momento.

"Ela não pôde ficar na Vila comigo, então já estava praticamente uns seis dias sem vê-la. Como já tínhamos montado a estratégia, ela falou para eu ir com confiança e aí a gente só estava matando a saudade mesmo. Ela me passa uma segurança que outras pessoas não conseguem por ela ser minha mãe e minha coach. Enfim, com ela, eu me sinto bem mais forte, me ajuda bastante", disse Rayssa logo após ganhar a medalha de ouro no skate street.

Finalmente, após a competição, as duas puderam celebrar juntas com toda a equipe. No fim do dia, Lilian acompanhou Rayssa na Casa Brasil, em Santiago, para ver a filha adicionando seu ouro no contador de medalhas que o COB montou no espaço especial.

Não há dúvidas de que Rayssa é um dos principais destaques do Time Brasil e, consequentemente, uma das atletas mais requisitadas, o que faz Lilian também ser uma personagem importante. Apesar disso, a guardiã da Fadinha prefere se manter longe dos holofotes.

O foco de Lilian é na filha, e nada mais justo: ela é mãe, treinadora, conselheira, amiga, é tudo. Para Rayssa, a guardiã Lilian sempre estará lá, atenta nas melhores manobras que possam fazer a Fadinha brasileira voar em todas as competições.