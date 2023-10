SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ingrid de Oliveira e Giovanna Pedroso conquistaram a medalha de bronze na plataforma sincronizada de 10m nos saltos ornamentais no Pan 2023, na noite desta segunda-feira (23), em Santiago.

Ingrid e Giovanna tiveram nota 273.60, e ficaram à frente da dupla cubana, com nota 260.82.

À frente do Brasil, as mexicanas Gabriela Agundez e Alejandra Orozco conquistaram o ouro, com a nota 315.42, e as canadenses Kate Anne Miller e Caeli Mckay, com 310.29, que ficaram com a prata.

As norte-americanas Jordan Skilken e Nike Agunbiade não compareceram à final, e ficaram sem nota.