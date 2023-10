SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos perdeu por 7 a 1 para o Internacional no Beira-Rio, mas ganhou um abraço de parte da torcida para o desafio de continuar na Série A do Campeonato Brasileiro.

Os torcedores presentes no Beira-Rio incentivaram o Santos mesmo após o vexame. Os atletas foram saudar os santistas presentes e pediram desculpas pela goleada sofrida.

Nas redes sociais, a torcida também deu uma grande demonstração de apoio e bombou a campanha para o corredor de fogo na Vila Belmiro contra o Coritiba, quinta-feira. Os ingressos, inclusive, foram todos esgotados em um dia.

O tradicional corredor tem sinalizadores e outros artefatos para receber o ônibus no estádio. R$ 10 mil foram arrecadados.

O perfil "Corredor Fogo SFC", que comanda essa arrecadação, informou que até o jogo contra o Inter só havia R$ 2 mil na conta. Com a derrota e a necessidade maior da vitória diante do Coritiba, as transferências se acumularam e a meta de R$ 10 mil foi batida em menos de um dia.

Esse apoio do torcedor foi assunto entre comissão técnica e jogadores após a histórica goleada de 7 a 1 para o Internacional.

Há um entendimento comum que a torcida merece uma reação urgente contra o Coritiba em casa para voltar a confiar no time antes do clássico contra o Corinthians, domingo, na Neo Química Arena.

O UOL apurou que o técnico Marcelo Fernandes foi mais enfático no intervalo que no apito final. Com a derrota consolidada, o treinador tratou de passar confiança e lembrar que esse mesmo elenco conseguiu três vitórias seguidas.

O Santos foi para a 18ª colocação do Brasileirão, com 30 pontos, e precisa vencer os duelos diretos com Coritiba e Corinthians para voltar a respirar.