SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A madrugada desta terça-feira (24) ficou marcada por uma briga entre torcedores de Galatasaray e Bayern de Munique na Turquia.

De acordo com a imprensa turca, cerca de cem pessoas estiveram envolvidas em uma briga na cidade de Istambul, onde as equipes se enfrentam pela Liga dos Campeões nesta terça-feira (24).

Dos presentes na briga, cerca de 70 torcedores torcem pelo Bayern de Munique e 30 para o Galatasaray.

Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram objetos como cadeiras, mesas e garrafas sendo arremessados pelos dois grupos. Em outros, é possível ver alguns torcedores trocando socos e empurrões.

A polícia turca teve que intervir e usou gás lacrimogêneo para dispersar os torcedores e encerrar a confusão.

A imprensa local afirma que quatro torcedores do Bayern de Munique ficaram feridos após a briga. Um torcedor do Galatasaray foi o mais afetado pelo efeito do gás lacrimogêneo.

JOGO PELA LIGA

O Galatasaray recebe o Bayern de Munique, no Rams Park, em Istambul, nesta terça-feira (24). O confronto é válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Champions League.

Com seis pontos até aqui, o Bayern lidera o Grupo A, mas é seguido de perto justamente pelo Galatasaray, que tem quatro e vem na segunda colocação.

No outro jogo da chave, o Manchester United, atual lanterna do grupo, recebe o Copenhague, da Dinamarca, às 16h de nesta terça-feira (24).