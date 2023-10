SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG interrompeu a sequência do Red Bull Bragantino e venceu por 2 a 1, nesta quarta-feira (25), no Nabi Abi Chedid, na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Hulk e Igor Gomes fizeram para o time mineiro. O primeiro gol saiu aos 36 minutos do primeiro tempo, de pênalti, e o segundo aos 35 da etapa final.

Talisson descontou para o Massa Bruta, aos 38 do segundo tempo.

O Galo chegou a 46 pontos, entrou no G6 e freou o vice-líder. O Bragantino segue em segundo, com 52, mas deixou de seguir se aproximando do Botafogo.

O Atlético volta a campo no sábado (28) para enfrentar o Fluminense, na Arena MRV, pela 30ª rodada. Já o duelo do Massa Bruta contra o Flamengo foi adiado.