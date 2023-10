SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A quinta-feira (26) teria 12 lutas com brasileiros pelas semifinais no boxe do Pan 2023, dez delas também valendo vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Mas o resultado de um desses embates já é conhecido.

Keno Marley não precisará subir no ringue na semifinal da categoria até 92kg. A luta, que estava marcada para às 11h45 (de Brasília), não acontecerá por desistência de seu adversário, Bryan Colwell.

O canadense alega corte no rosto para não disputar a luta.

Dessa forma, Keno já está garantido em Paris-2024. Os dois finalistas do Pan na categoria até 92 kg asseguram o direito de disputar os Jogos. O baiano participou em Tóquio-2020, quando caiu nas quartas de final.

Keno terá a chance de conquistar o ouro pan-americano pela primeira vez. Em Lima 2019, o brasileiro foi medalha de prata. O adversário nesta final será definido na luta entre Julio César Peraza (Cuba) e Julio Cesar Torres (Equador).

VAGAS OLÍMPICAS EM DISPUTA NO BOXE

Outros nove brasileiros entram no ringue nesta quinta-feira (26) por uma vaga em Paris: Tatiana Chagas, Viviane Pereira, Luiz Oliveira, Carol Naka, Barbara Santos, Michael Douglas, Yuri Falcão, Wanderley Pereira e Abner Teixeira.

Bia Ferreira e Jucielen Romeu também lutam nesta quinta, mas já estão garantidas nos próximos Jogos Olímpicos. Em suas categorias, todas as semifinalistas vão a Paris.