SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor de dois gols, Breno Lopes foi um dos destaques do Palmeiras na goleada por 5 a 0 contra o São Paulo. O atacante fez as pazes de vez com a torcida alviverde e voltou a receber elogios de Abel Ferreira, após viver período conturbado no clube por conta de uma comemoração em que mostrou o dedo do meio para os palmeirenses no Allianz Parque. De jogador "mais injustiçado" por Abel, o atleta ultrapassa a concorrência para se firmar como titular.

O QUE DISSE ABEL FERREIRA?

O Breno, já disse isso aqui mais de uma vez, talvez seja o jogador que eu fui mais injusto. Ao contrário do que alguns dizem. Há um jogador do Palmeiras, que eu já disse na frente do grupo e na frente da comunicação social, que fui muito injusto e esse jogador é o Breno. Foi com quem fui mais injusto. Quando olho isso, tenho na minha consciência: é o jogador mais injustiçado

Quem me ajuda a ganhar são meus jogadores. Ninguém tem mais carinho com eles do que eu. Diferentemente do que muitos dizem, para criar polêmica. Ouço, gosto de ouvir. Tenho cabeça fria e coração humilde. Perdoo todo mundo, mas não esqueço. O Breno é o único jogador que pode reclamar disso: 'O treinador não teve os mesmos olhos comigo do que com outros'. Por isso fui resgatá-lo, mas tudo é mérito dele. Na sociedade em que vivemos é muito fácil crucificar alguém, e no futebol isso se torna inacreditável. Se fossemos assim em outras áreas da sociedade brasileira, as coisas seriam diferentes

O QUE ACONTECEU?

Breno Lopes deve ganhar sequência como titular do Palmeiras. Artur e Rony, titulares em grande parte da temporada, vivem uma seca de gols e perderam suas vagas no time titular: o ex-RB Bragantino não marca desde o dia 30 de julho e, contra o São Paulo, o camisa 10 completou onze jogos sem marcar. Com Breno Lopes e Endrick na frente, a equipe criou inúmeras chances na partida e teve uma de suas melhores atuações no ano. Antes amuleto dos gols nos acréscimos, Breno será mais utilizado no time titular.

Breno não se abalou com momento conturbado e continuou com perfil 'trabalhador'. O UOL apurou que, mesmo após a crise na relação com a torcida, o atacante seguiu fazendo o que lhe rendeu muitos elogios dos companheiros: trabalhando muito durante os treinos. O atleta é muito elogiado pela sua postura internamente, mesmo quando não era utilizado pela comissão técnica.

Apoio antes da partida e ovacionado em substituição. Mesmo após pedir desculpas para a torcida depois de mostrar o dedo do meio na comemoração contra o Goiás, Breno foi aplaudido pela torcida quando teve seu nome anunciado pelo locutor do Allianz Parque no time titular. Os torcedores "esqueceram" a rusga e optaram por abraçar o jogador ? isso ficou ainda mais perceptível quando ele foi substituído no final do segundo tempo para entrada de Luis Guilherme e foi muito celebrado no estádio.

ENTENDA A BRIGA COM A TORCIDA

Em 15 de setembro, Breno Lopes deu a vitória ao Palmeiras contra o Goiás nos minutos finais da partida e na comemoração mostrou o dedo para torcedores da Mancha Verde no Allianz Parque.

O jogador estava sendo muito criticado pelos palmeirenses após ter perdido um gol no jogo contra o Corinthians, no fim de semana anterior, e extravasou na hora do gol decisivo.

Em primeira instância, o Palmeiras deu o caso como assunto encerrado. No entanto, o jogador se reuniu com membros da principal organizada do clube, no início da semana seguinte ao episódio, e gravou um vídeo ao lado deles pedindo desculpas a todos.