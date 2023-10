SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo já atuou 14 vezes fora de casa no Brasileiro e não saiu vitorioso em nenhuma delas. A campanha só não é pior do que a do lanterna América-MG. A explicação? Nem o técnico Dorival Jr tem.

"MORUMBIDEPENDÊNCIA"

Foram seis empates e oito derrotas do time tricolor longe do Morumbi no Brasileiro. Com Dorival, o time só venceu fora de casa no ano em partidas da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

O São Paulo foi derrotado por clubes como América-MG e Goiás longe do Morumbi antes da goleada sofrida nesta quarta-feira (25). Nem o próprio Dorival Jr tem resposta para o desempenho.

"Se eu soubesse o caminho, não estaria acontecendo. Nos incomoda e estamos trabalhando com muita luta para reverter esse quadro. É uma realidade. Toda vez que saímos do Morumbi no Brasileiro não tivemos a força para conseguir o resultado. Difícil explicar. Nossa postura dentro do Morumbi é diferente. Às vezes foge ao nosso entendimento o que acontece quando saímos do Morumbi", diz Dorival.

GOLEADA PODE SER MARCO

Dorival deixou claro que os 5 a 0 sofridos pelo São Paulo ficarão marcados na vida e na carreira de todos que participaram, mas quer mais que isso. Para o treinador, o resultado precisa ser suficiente para mudar a atitude do time tricolor fora.

O técnico não negou que a goleada terá consequências internamente nos próximos dias. Ele, porém, valorizou tudo que o time já conquistou na temporada.

"Não podemos tirar o brilho de uma vitória como esse procurando erros e defeitos. São Paulo tem que ter consciência que tem que fazer muito mais pela frente. Erramos muito nesta quinta-feira (26), em demasia, e que será marcante na vida de todos nós. Foi comportamental de todos. Incluo todos que fazem parte do nosso grupo de trabalho. É uma responsabilidade que tem que ser dividida. Consequências sempre se tem, mas temos que ter equilíbrio, não é momento para jogar tudo no lixo"

DESCONTROLE ATÉ DO CAPITÃO

Dorival não escondeu o descontentamento com o capitão Rafinha pela expulsão na segunda etapa. O treinador deixou o jogador em campo mesmo com cartão amarelo, mas viu o lateral ser expulso.

Rafinha deixou o campo dizendo que o árbitro Raphael Claus "é palmeirense". Sobre a questão, Dorival afirmou que "jogador vivido, experiente, talvez pudesse ter evitado esse tipo de situação".

O resultado construído cedo pela equipe palmeirense causou visível descontrole emocional nos jogadores são-paulinos. O pênalti de Wellington Rato, a expulsão de Rafinha e a discussão de Luciano foram exemplos.