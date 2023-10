RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu a venda e o consumo de bebida alcoólica no entorno do Maracanã no dia da final da Libertadores, em 4 de novembro. Fluminense e Boca Juniors decidem a competição.

O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (26).

Eduardo Paes alega que a medida manterá a segurança pública. O texto considera "a competência municipal da manutenção da ordem urbana, por meio do exercício do poder da polícia, em atendimento ao interesse público de manter a segurança no esporte".

A proibição passa a valer entre a 0h do dia 04/11 até 6h do dia 05/11.

Fluminense e Boca Juniors decidem a final da Libertadores a partir das 17h (de Brasília), no Maracanã. Os ingressos estão esgotados.

*

A ÁREA INCLUI

- Rua Conselheiro Olegário, em toda a sua extensão;

- Rua Artur Menezes, em toda a sua extensão;

- Rua Isidro de Figueiredo, em toda a sua extensão;

- Rua Professor Eurico Rabelo, em toda a sua extensão;

- Av. Paula Sousa, em toda a sua extensão;

- Rua Mata Machado, esquina com Av. Rei Pelé até a esquina com Av. Paula Sousa;

- Rua Visconde de Itamarati, esquina com Rua São Francisco Xavier até a esquina com Professor Eurico Rabelo;

- Rua São Francisco Xavier, esquina com Av. Professor Manoel de Abreu até a esquina com Av. Paula Sousa;

- Av. Maracanã, esquina com Rua São Francisco Xavier até a esquina com Rua Mata Machado;

- Av. Maracanã, pista lateral, esquina com Rua São Francisco Xavier até a pista lateral esquina com Rua Mata Machado;

- Praça Presidente Emilio Garrastazu Médici, em todo seu contorno;

- Av. Rei Pelé, em toda a sua extensão;

- Rua General Canabarro e suas ruas transversais até a Rua Morais e Silva.