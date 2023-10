SANTIAGO, CHILE, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O boxe brasileiro conseguiu se classificar para três das cinco finais possíveis na manhã do Dia 6 de Pan-Americano em Santiago. Keno Marley, Bia Ferreira e Tatiane Chagas avançaram em suas categorias e vão lutar pelo ouro. Viviane Pereira e Luiz Gabriel, o Bolinha, pararam na semifinal e conquistaram duas medalhas de bronze.

A tarde são mais sete lutas e a meta do Brasil é fechar o dia com sete vitórias. Faltam quatro.

Keno Marley nem precisou subir no ringue para avançar à final: venceu por w.o após o canadense Bryan Colwell desistir da luta por um corte no supercílio.

Tatiane Chagas venceu a chilena Denisse Bravo por 4 a 1 na categoria até 54kg feminino e a vice-campeã olímpica e bicampeã mundial Beatriz Ferreira, que já tinha vaga garantida para Paris, derrotou Jajaira Gonzalez, dos Estados Unidos, também por 4-1.

Já Viviane Pereira perdeu para a lutadora do Panamá, Atheyna Bylon, e ficou com bronze na categoria até 75kg. Bylon é a atual vice-campeã mundial da categoria.

Luiz Gabriel Oliveira, o Bolinha, foi superado pelo americano Jahmal Harvey, também ficando com o bronze, no masculino até 57kg. O confronto tinha um histórico equilibrado: duas vitórias para cada lado. nesta quinta-feira (26), o desempate a favor do americano, que faz 3x2 em lutas contra o Bolinha.

Caroline Almeida, Jucielen Cerqueira e Barbara Maria representam o boxe feminino brasileiro nas semifinais da tarde. Michael Douglas, Yuri Falcão, Wnaderley de Souza e Abner Teixeira são os homens a subir no ringue ainda nesta quinta-feira (26).