RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - "Não sou mais aquela menininha". Aos 15 anos, Rayssa Leal está em uma nova fase, e não apenas em cima do skate. Medalhista de ouro na categoria street dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, a atleta está no Rio de Janeiro para a disputa do STU Rio Open.Aleluia, né? (risos). Tenho de amadurecer, crescer. Estou feliz com a evolução pessoal e como atleta também. Não é que tenha passado, mas não sou mais aquela menininha... Olha que engraçado falar isso" Aquela menininha de 11 anos, com o skate, praticamente, do mesmo tamanho Rayssa LealA "Fadinha", como ficou conhecida, está crescendo e amadurecendo. Mas ainda com os traços daquela menina que se tornou xodó do Brasil após as Olimpíadas de Tóquio.

"Sobre o amadurecimento, venho crescendo com as competições, terapia, minha família me ajuda bastante, minha empresária me dá todos os toques, para prestar a atenção no dia a dia, e isso me ajuda bastante até na pista", completou.

Em janeiro, ela completou 15 anos e, ao longo de 2023, além do Pan, levou ouro no Mundial de Sharjah, nos Emirados Árabes, em SLS etapa Chicago, no Estados Unidos, e no Summer X Games - Chiba.

O nervosismo nas entrevistas, porém, ainda é presente. E para responder a essa pergunta, recorreu à ajuda de Pamela Rosa, de 24 anos. A amizade das duas, inclusive, se fortaleceu durante o Pan-Americano e, desde então, vem ganhando novos laços. No Chile, as duas dividiram quarto e as duas trocaram experiências, e falaram ao UOL sobre a relação.

Elas também dividiram pódio. Pamela foi prata no street, a primeira dobradinha delas no pódio delas, que caminham para representar o Brasil em Paris-2024. Elas desembarcaram na Cidade Maravilhosa no domingo.

"Prefiro mandar todas as manobras possíveis que falar ao microfone (risos). Eu e Pamela nos aproximamos bem mais no Chile, e conversamos bastante. Isso ajuda. Na pista, eu gosto de ficar conversando mais, me distraindo, a Pamela gosta de ficar mais sozinha, mas nos ajudamos muito".

O STU Rio Open vai até domingo e está sendo realizado na Praça Duó, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.