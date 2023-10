SANTIAGO, CHILE (UOL/FOLHAPRESS) - A equipe feminina de vôlei do Brasil foi dominada em quadra e perdeu a final do Pan 2023 por 3 a 0 para a República Dominicana, na noite desta quinta-feira (26), em Santiago.

As brasileiras começaram bem, com um primeiro set disputado, mas saíram perdendo.

No segundo e no terceiro set, as dominicanas fizeram valer o favoritismo e confirmaram uma vitória simples.

A prata de hoje foi a décima medalha do voleibol feminino em Jogos Pan-Americanos. Já a República Dominicana conquista seu terceiro ouro, o segundo consecutivo.

O JOGO

O primeiro set foi equilibrado, um ótimo duelo: as duas equipes duelando ponto a ponto, uma passando à frente da outra. Porém, as dominicanas abriram vantagem no fim e venceram por 26 a 24.

Se o início do jogo indicava uma partida parelha, no segundo set a República Dominicana assumiu as rédeas do confronto, abriu larga vantagem e liderou com tranquilidade: 25 a 16.

No terceiro set, as atuais campeãs mantiveram o ritmo, administraram bem a vantagem e encerraram com 25 a 19.

TORCIDA

A torcida da República Dominicana compareceu em peso. Bastou uma das brasileiras ir para o saque que a vaia é grande. Apesar disso, não tem como negar: o DJ é brasileiro! Stari não esconde sua preferência com o ritmo brasuca agitando a arena aqui em Santiago.

HISTÓRICO

Quando entraram em quadra hoje, as brasileiras somavam nove medalhas na história dos Jogos Pan-Americanos. Agora, com a décima, são quatro ouros (1959, 1963, 1999 e 2011), quatro pratas (1991, 2007, 2015 e 2023) e dois bronzes (1955 e 1979).

BRONZE

Mais cedo, na disputa pelo terceiro lugar, o México bateu a Argentina por 3 sets a 2, de virada, e ficou com a medalha de bronze.

As mexicanas saíram perdendo (22-25), empataram no segundo set (25-23) e voltaram a ser superadas (22-25). No entanto, se recuperaram no quarto set (25-18) e, no tie break, venceram por 15 a 13 para confirmarem o lugar no pódio.