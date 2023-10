SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em fim de contrato, Gil vive bom momento no Corinthians e soma argumentos para renovar o seu vínculo.

Gil foi seguro defensivamente e ainda deu uma assistência contra o América-MG e outra diante do Cuiabá.

Foi a quinta assistência do zagueiro no ano. Ele é o zagueiro com mais passes decisivos na história do Corinthians (12).

Gil também chegou ao 437º jogo pelo time alvinegro, entrando para o Top-15 de atletas com mais partidas pelo clube, igualando Ralf.

O defensor de 36 anos completou 54 jogos em 2023, só atrás de Cássio (58) e Yuri Alberto (56). Essa certamente será a segunda temporada mais participativa de Gil no Parque São Jorge.

E AÍ, VAI RENOVAR?

Gil tem contrato até o fim deste ano e ainda não foi procurado para renovar. O presidente Duilio Monteiro Alves deixa a definição para o próximo mandatário. As eleições do Corinthians serão realizadas no dia 25 de novembro. Os candidatos são André Negão, da situação, e Augusto Melo, da oposição.

Gil só pensa em tirar o Corinthians deste momento difícil. Ele e outros atletas estão na mesma situação: Fábio Santos, Renato Augusto, Giuliano, Maycon, Cantillo, Bruno Méndez e Ruan Oliveira.