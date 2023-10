SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A decisão do Flamengo em dar a camisa 10 a Gabigol após a aposentadoria de Diego Ribas não agradou Dejan Petkovic. Ídolo do clube, o sérvio disse que o número é "pesado" e acredita que o fato de levá-lo às costas aumenta ainda mais as cobranças no centroavante.

"A camisa 10 é pesada. Não é fácil. Quando ele pegou a camisa 10, eu não gostei e falei isso. Com muito respeito, mas poucas pessoas no Flamengo pós-Zico conseguiram usar a camisa 10 e ter sucesso. Muito poucas. Não era para ter mudado a camisa. Ele é atacante, centroavante. A camisa 10 é para jogador diferente, acostumado àquilo no Brasil, principalmente. Achei que isso ia pesar e, agora, está sendo cobrado talvez mais um pouco do que deveria por conta disso", disse Petkovic, ao "Lance!".

O QUE MAIS ELE DISSE?

Comparação com Diego Ribas: "O Diego foi 10, mas o Diego fez seus melhores jogos com a 35 e depois pegou a 10. O Diego era meio-campo, um baita jogador, experiente, inteligente e maduro para assimilar vaias e elogios e estar alheio a isso, não se influenciar. Isso não é fácil com 24, 25 anos. Por isso digo que é diferente".

Pressão em Gabigol: "Nem sempre tudo são flores e rosas. Você tem caminhos diversos para percorrer, às vezes você fura um pneu no caminho quando está dirigindo. Você tem que estar preparado para parar, trocar, esperar ajuda de alguém, mas não se desesperar. Ele é muito novo, tem 25 ou 26 anos, ainda vai jogar mais 10 anos e já conseguiu muito em títulos e respeito. Com 23 ou 22 anos já se tornou um ídolo. Por isso, tem que ter o trabalho psicológico para entender isso [...] Já fez muito pelo Flamengo, pode fazer ainda mais. Veremos o que o caminho vai escolher para ele".

GABIGOL FAZ TEMPORADA ABAIXO

Reserva do Flamengo nos últimos jogos, Gabigol vive uma temporada com números menos expressivos que as anteriores. Coincidentemente, a fase ruim veio logo no seu primeiro ano como camisa 10 do clube.

Em 54 jogos disputados até aqui em 2023, Gabigol tem 20 gols marcados e quatro assistências realizadas. O número de tentos é o menor do jogador desde a sua chegada ao Flamengo, inclusive em relação a anos como 2020 e 2021 [27 e 34 gols, respectivamente], quando entrou em campo menos vezes que no atual [43 e 45, respectivamente].

Mesmo reserva atualmente, o camisa 10 deve renovar o seu contrato com o Flamengo. O atual vínculo, que vai até o final de 2024, deve ser ampliado até 2028, conforme antecipou Mauro Cézar Pereira, colunista do UOL.