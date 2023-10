SANTIAGO, CHILE (UOL/FOLHAPRESS) - Campeãs do vôlei de praia nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, Duda e Ana Patrícia retomaram a dupla há dois anos, pouco depois das Olimpíadas de Tóquio. A volta da parceria não só alegrou o país com as conquistas de ambas, como brilhou os olhos das famílias, que são amigas desde que as meninas eram pequenas.

"Elas se completam. Duda e Ana se conhecem desde novinhas e a gente, como família, esperava muito que elas se juntassem de novo. Para nós, o que importa é que elas estejam sempre lindas e consigam tudo o que almejam, porque a alegria delas é a alegria da nossa família. As meninas são razão de muito orgulho, tanto para mim, quanto à família de Cida. Eu considero Duda como filha e Cida também pensa o mesmo da Pati", falou Eugênia, mãe de Ana Patrícia, ao UOL.

Duda e Ana Patrícia formaram dupla quando eram juvenis. O retorno aconteceu após 10 anos e somente em 2023 elas já levaram quatro de cinco etapas do Circuito Mundial, além de oito conquistas no Circuito Brasileiro.

"É uma formação que vem lá do início, foi desde criança, com 16 anos. A gente está muito feliz, nós somos muitas amigas fora da quadra, e dentro a gente consegue ajudar uma à outra, e essa junção acho que ficou muito legal", destacou Duda.

Em Tóquio-2021, Duda estava com Ágatha e elas ficaram em oitavo lugar. Já Ana Patrícia formava dupla com Rebecca e, juntas, acabaram na quinta colocação das Olimpíadas. Segundo Cida, mãe de Duda e que também jogava vôlei de praia, as campeãs em Santiago foram feitas uma para a outra.

"Eu tenho isso na minha cabeça desde quando elas começaram a jogar. E parece que o Brasil precisava delas duas, porque nasceu uma bloqueadora gigante e uma defensora grande também. É a dupla perfeita, sabe? Encaixou tudo direitinho e está dando certo", destacou Cida.

Outro fator essencial para o sucesso da dupla, segundo a família, é a amizade que elas construíram. Duda e Ana não são apenas parceiras profissionais, elas têm uma relação forte de melhores amigas.

"Essa relação delas de amizade faz muita diferença, tanto na quadra como fora. E assim, a gente fica extremamente feliz por conseguir juntar as duas coisas. É maravilhoso acompanhar elas vivendo esses momentos tão grandiosos dentro do esporte juntas", comentou Micaely, namorada de Ana Patrícia.

A dupla de ouro também celebrou o retorno e exaltou a amizade. Quando estão juntas, e com tempo, Ana e Duda curtem conhecer restaurantes e sair com amigos.

"Na verdade, a gente acaba fazendo tudo junto. O que a gente gosta e o que não gosta. A gente não tem muito essa opção não, porque a gente convive muito. Agora já tem mais de 30 dias que a gente está na mesma rotina. Fora isso, até quando a gente está em casa também, a gente faz as mesmas coisas. Mas gostamos de conhecer uma culinária diferente, conhecer restaurante", contou Duda.