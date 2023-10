SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A judoca dominicana Estefania Soriano se lesionou durante sua primeira luta e precisou sair carregada pela oponente.

A colombiana Andrea Lasso levou Soriano nas costas para fora do tatame, após a dominicana se machucar no confronto.

Logo no início da luta, a atleta da República Dominicana sentiu o joelho. Ela tentou seguir no duelo, mesmo com dificuldades para conseguir lutar. Em determinado momento, Soriano não conseguiu mais se manter na disputa e desistiu. Lasso, então, ajudou a oponente a se levantar e a carregou para fora da área de confronto.