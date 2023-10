MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Garrincha completaria 90 anos neste sábado (28) e recebeu homenagens do mundo do futebol. O ídolo da seleção brasileira e do Botafogo morreu em 20 de janeiro de 1983.

O Anjo das Pernas Tortas foi bicampeão da Copa do Mundo pela seleção, em 1958 (Suécia) e 1962 (Chile), sendo o melhor jogador da última.

Com a seleção, disputou também o Mundial de 1966 (Inglaterra) e a defendeu por dez anos. Fez 60 jogos e conseguiu a marca de 52 vitórias, sete empates e sofreu uma derrota. Marcou ao todo 17 gols com a camisa amarelinha, cinco deles em Copas do Mundo. Pelo Botafogo jogou 614 vezes e marcou 245 gols.

"Ao lado de Pelé, Garrincha figura até hoje em manuais, pesquisas, compêndios e milhares de textos nas mais diversas línguas como um dos expoentes do futebol. A dupla perfeita, por sinal, jamais perdeu um jogo atuando pela seleção brasileira", escreveu a CBF.