SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sábado começou com quatro brasileiros classificados para a final do judô e dois disputando o bronze, que acontecem hoje a partir das 15h (de Brasília).

O Brasil vai disputar a final do judô em quatro categorias: feminino até 48kg com a Alexia Nascimento, até 52kg com Larissa Pimenta, até 57kg com Rafaela Silva; e masculino até 60kg com Michel Augusto.

Campeã olímpica, Rafaela busca o título inédito no Pan. A judoca eliminou a panamenha Kristine Jimenez e a colombiana Maria Villalba, nas quartas e semifinal, respectivamente.

Alexia, de 24 anos, foi a única que precisou disputar as oitavas. Ela eliminou a venezuelana Maria Gabriela Gimenez, a argentina Ingrid Altamirano e a colombiana Erika Lasso.

Michel superou um sangramento no nariz para chegar à final vencendo Sebastian Sancho na semi e Jairo Moreno, de El Salvador, antes.

Atual campeã do Pan, Larissa busca o bicampeonato. A brasileira venceu a chilena Judith Gonzalez e a estadunidense Angelica Delgado.

Já Amanda irá disputar o bronze. Na mesma categoria de Alexia, a chance de uma final brasileira acabou, pelas mãos da mexicana Edna Carrillo, que eliminou Amanda.

William foi eliminado ainda nas oitavas e foi para a repescagem, onde venceu. Ele também disputa a medalha de bronze nesta tarde.

Brasileiros classificados para a final

Até 48kg

Alexia Nascimento

Até 52kg

Larissa Pimenta

Até 57kg

Rafaela Silva

Até 60kg

Michel Augusto

Brasileiros na disputa do bronze

Até 48kg

Amanda Lima.

Até 66kg

Willian Lima