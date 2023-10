SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A equipe feminina de basquete do Brasil venceu a Argentina na noite deste sábado (28), em Santiago, e garantiu a vaga na final dos Jogos Pan-Americanos de 2023.

As brasileiras rapidamente construíram uma ótima vantagem, dominaram o jogo e bateram as argentinas com tranquilidade: 77 a 57.

Neste domingo (29), o Brasil buscará o bicampeonato consecutivo diante da Colômbia, de quem venceu na fase de grupos em Santiago. Em Lima, quatro anos atrás, a equipe verde e amarela conquistou o ouro.

Ao todo, as brasileiras do basquete somam 12 medalhas em Jogos Pan-Americanos: são quatro ouros, quatro pratas e quatro bronzes.

O JOGO

As brasileiras começaram muito bem a partida e abriram 27 a 17 no primeiro quarto.

No segundo, as argentinas tentaram equilibraram o confronto, controlaram o ritmo até a metade da partida e se aproximaram no placar: 42 a 35 para o Brasil.

O terceiro quarto devolveu às brasileiras a calmaria para administrar a vantagem construída no início do jogo, e ampliar a vitória parcial para 61 a 46.

No último quarto, as argentinas não conseguiram superar a forte defesa brasileira, sentiram o ritmo imposto pelo Brasil, superior em quadra, e marcaram apenas 11 pontos.

O destaque da partida ficou para a ala Leila, com 19 pontos, dois rebotes e três assistências.

O Brasil jogará diante da Colômbia a final em busca do bicampeonato pan-americano. Na primeira fase, as equipes se enfrentaram, e as brasileiras levaram a melhor.

Em Lima-2019, o Brasil venceu os EUA por 79 a 73 na final e faturou o ouro. Daquele time, Érika de Souza e Débora Fernandes continuam com a seleção em Santiago.