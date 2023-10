SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após criticar a antiga técnica Pia Sundhage, Marta definiu o início de Arthur Elias na seleção brasileira feminina como um momento de alegria. A camisa 10 foi titular a estreia dele com vitória sobre o Canadá.

Arthur fez o primeiro jogo no comando da seleção. Debinha marcou no fim e garantiu a vitória. "A definição é alegria, voltar a jogar com alegria e sem medo de ser feliz. É cedo para dizer se vai funcionar ou não, mas a proposta é boa e temos que acreditar", definiu a atacante.

"Tivemos situações para marcar o gol no primeiro tempo, mas acreditamos e fizemos quase no último lance. Essa palavra acreditar está viva no dia a dia. O Arthur veio com essa proposta de acreditar que daria certo. Que é um novo ciclo, todas tem a oportunidade de disputar a Olimpíada", declarou ao SporTV.

Esse foi o primeiro jogo da seleção após a Copa do Mundo. Na outra Data Fifa, a equipe ficou treinando na Granja Comary. As duas equipes voltarão a se enfrentar na terça-feira, em Halifax, também em solo canadense. O jogo será às 20h30 (de Brasília).

DEBINHA CELEBRA

Artilheira da Era Pia, Debinha começou bem o novo ciclo. Ela foi reserva, perdendo o lugar para Cristiane, mas entrou no segundo tempo e foi bem.

"Estou muito feliz com a vitória e a oportunidade que o Arthur me deu. Quando entramos, temos de estar preparadas. O Canadá nunca é fácil. Estou feliz de ter feito o gol, teve uma bela antecipação da Antônia. Foi um lance coletivo", celebrou.

Cristiane voltou a ser titular da seleção depois de mais de dois anos. Ela e Marta iniciaram a partida.

"Foi muito bom ter a Cris de volta. Vimos no primeiro tempo a presença dela na área. Ela é fenomenal. Sou fã dela. É incrível estar no banco assistindo Marta e Cristiane juntas", finalizou.