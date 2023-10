PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Athletico-PR e São Paulo empataram por 1 a 1, neste domingo (29), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pablo, do Furacão, e Pablo Maia, do Tricolor, marcaram os gols do jogo na Ligga Arena, em Curitiba.

O resultado deixa o Rubro-Negro com 49 pontos, em sétimo. Já o clube paulista está em décimo com 39 pontos.

O Tricolor voltou a sofrer com a 'maldição' do campo sintético, alvo de reclamações do técnico Dorival Júnior. Dessa vez, quem pediu para sair alegando lesão foi o meio-campista Alisson, no início do segundo tempo.

As críticas de Dorival aconteceram em razão das lesões sofridas no Allianz Parque, campo do Palmeiras, que também é sintético. O São Paulo viu quadros clínicos de Ferraresi (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito), Galoppo (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Welington (lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo) e Rafinha (lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo), além de Lucas Moura (estiramento na coxa) acontecerem por lá.

O Furacão volta a campo na quarta-feira (1º) para encarar o Corinthians. O Tricolor jogará na quinta-feira (2), contra o Cruzeiro, no Morumbi.

Como foi o jogo

Gols cedo com falhas dos dois lados marcaram o primeiro tempo de Athletico e São Paulo. Logo aos seis minutos de bola rolando, Vitor Bueno cruzou e Pablo marcou de cabeça em uma falha de marcação da defesa do Tricolor. Mas três minutos mais tarde os papéis se inverteram e numa cobrança de escanteio de Wellington Rato foi a vez da defesa do Furacão errar e deixar Pablo Maia livre para empatar o jogo. Os gols e erros na mesma medida refletiram um duelo parelho e que alternou dominância.

A etapa final foi marcada por cautela. Tanto Athletico quanto São Paulo foram tímidos ao atacar e não conseguiram pressionar como gostariam. A partida teve ritmo lento e poucas chances de gol. A pasmaceira só era interrompida em investidas de Canobbio, um dos destaques do jogo.

Gols e melhores momentos

1 a 0 Athletico! Vitor Bueno cruzou com perfeição para Pablo guardar de cabeça, aos seis minutos da etapa inicial.

1 a 1! Três minutos mais tarde, escanteio cobrado por Wellington Rato e Pablo Maia apareceu livre para empatar para o São Paulo.

Salva Rafael! Canobbio se aproveitou de falha de Diego Costas, ganhou na velocidade e chutou, mas Rafael pegou, aos 34 do primeiro tempo.

Quase, Canobbio! Uruguaio não desistiu da jogada, recuperou a bola e bateu forte. Rafael desviou para escanteio, aos seis minutos do segundo tempo.

Pra fora! Erison tentou a sorte de fora da área, aos 16 minutos da etapa final, mas colocou para fora

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 x 1 SÃO PAULO

Competição: 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e hora: 29/10/2023 (Domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Árbitro: Rafael Klein (RS)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa/RN)

Cartões amarelos: Pablo Maia, Erison, Nathan, Luciano (SP); Hugo Moura (CAP)

Gols: Pablo, do Athetico, aos 6 minutos do primeiro tempo; Pablo Maia, do São Paulo, aos 9 minutos do primeiro tempo

Athletico-PR: Bento; Cará, Thiago Heleno e Esquível; Cuello, Hugo Moura (Arriagada), Erick, Vitor Bueno e Canobbio; Zapelli (Rômulo) e Pablo. Técnico: Wesley Carvalho.

São Paulo: Rafael; Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Wellington; Alisson (Michel Araújo), Pablo Maia, Nestor (Juan) e Wellington Rato (Ferraresi); Erison (David) e Luciano (James Rodríguez). Técnico: Dorival Jr.