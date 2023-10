SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As competições deste domingo (29) dos Jogos Pan-Americanos de Santigo, marcadas pelo erro na medição do percurso da disputa feminina de marcha atlética, renderam vitórias que permitiram ao Brasil ultrapassar as cem medalhas conquistadas. O Brasil tem 31 ouros, 39 pratas e 33 bronzes, totalizando 103 medalhas.

Na prova masculina de marcha atlética, Caio Bonfim repetiu o resultado de 2019 e chegou na segunda colocação na prova masculina de marcha atlética, superado pelo equatoriano David Hurtado, que ficou com o ouro.

Hurtado cruzou a linha de chegada, com a distância do percurso ajustada, com tempo de 1h19m20s, enquanto Caio fez a prova em 1h19m24s. O terceiro colocado foi o mexicano Andrés Olivas (1h19m56).

Canoagem

O maior destaque do dia foi a canoagem slalom, em que o Brasil conquistou três medalhas de ouro.

Ana Sátila alcançou seu terceiro título consecutivo em disputa pela categoria C1 (canoa individual) feminina, chegando à marca de cinco medalhas em Jogos Pan-Americanos. A atleta também venceu o ouro no caiaque cross, mesma categoria vencida por Guilherme Mapelli na disputa masculina.

O Brasil também chegou ao pódio em outras três finais da modalidade. Kauã da Silva, no C1 masculino, Pedro Gonçalvez, no K1 (caiaque individual) masculino, e Omira Estácia, no K1 feminino, levaram medalhas de prata.

Judô

Também houve vitórias importantes no judô, com o ouro de Gabriel Falcão e a prata de Daniel Cargnin na categoria até 73 kg. Os atletas iriam protagonizar a primeira final brasileira da modalidade nos Jogos Pan-Americanos, mas Cargnin, favorito ao título, sofreu uma lesão na semifinal e, para se poupar, decidiu não lutar a decisão, abrindo o caminho para o título de Falcão.

Mais um ouro foi conquistado por Guilherme Schmidt, que venceu o chileno Jorge Pérez na categoria até 81 kg.

Na categoria feminina até 63 kg, Ketleyn Quadros venceu a colombiana Cindy Paola Mera na disputa pelo terceiro lugar e ficou com o bronze.

Maratona aquática

Ana Marcela Cunha, campeã olímpica nos Jogos de Tóquio-2021, conquistou a medalha de prata na maratona aquática e foi acompanhada no pódio pela brasileira Viviane Jungblut, vencedora do bronze.

A campeã foi a americana Ashley Twichell, que dominou grande parte dos 10 quilômetros da prova até cruzar a linha de chegada com o tempo de 1h57m16s nas águas do lago Los Morros, ao sul da capital chilena.

Ana Marcela, que passou por cirurgia no ombro em novembro, reconheceu que demorou a se adaptar ao uso do traje neoprene --obrigatório devido à temperatura da água de 17 graus--, com o qual não competia havia meses.

A brasileira disse neste domingo (29) confiar na segurança da prova dos Jogos de Paris-2024, que deve ser realizada no rio Sena. Várias competições foram suspensas recentemente no local devido à má qualidade da água.

Ana Marcela afirmou esperar uma prova muito difícil na capital francesa. "Vai ter muita correnteza no rio, mas para nós são 10 km, seja com a água fria ou quente, rio ou mar."

Outras modalidades

No hipismo, Marcio Jorge levou a prata na final individual e, na disputa de salto por equipes, o time brasileiro (Marcio Jorge, Rafael Mamprin, Carlos Parro e Ruy Fonseca) ficou com o bronze.

O país também conquistou o bronze na chave simples do tênis masculino, com a vitória de Thiago Monteiro sobre o também brasileiro Gustavo Heide por 2 sets a 0.

Na noite deste sábado (28), o país também havia chegado ao pódio com Gustavo Heide e Marcelo Demoliner, ouro nas duplas masculinas, e Luisa Stefani e Marcelo Demoliner, prata nas duplas mistas.

Veja lista de medalhas deste domingo (29)

Ouro

- Ana Sátila: canoagem slalom, C1

- Guilherme Mapelli: canoagem slalom, cross K1 masculino

- Ana Sátila: canoagem slalom, cross K1 feminino

- Gabriel Falcão: judô, até 73kg

- Guilherme Schmidt: judô, até 81kg

Prata

- Ana Marcela Cunha: maratona aquática, 10 km feminino

- Caio Bonfim: atletismo, marcha atlética

- Kauã da Silva: canoagem slalom, C1 masculino

- Pedro Gonçalves: canoagem slalom, K1 masculino

- Omira Estácia: canoagem slalom, K1 feminino

- Marcio Jorge: hipismo, CCE

- Gabriel Cargnin: judô, até 73kg

Bronze

Viviane Jungblut: maratona aquática, 10km

- Hipismo: salto por equipes

- Thiago Monteiro: tênis, simples masculino

- Ketleyn Quadros: judô, até 63kg feminino