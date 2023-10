ATIBAIA, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil conquistou a medalha de ouro no basquete feminino nos Jogos Pan-americanos 2023, em Santiago. A medalha dourada foi garantida com um triunfo por 50 a 40 sobre a Colômbia na grande final.

Esta foi a 33ª medalha de ouro do Brasil, que empatou no número de medalhas douradas no quadro geral com o Canadá. No entanto, os brasileiros somam mais pratas (39 a 30), e agora ocupam o terceiro lugar geral.

Este foi o quinto título pan-americano do basquete feminino do Brasil, o segundo consecutivo. Antes, as brasileiras ficaram com o ouro em 1967, 1971, 1991 e 2019.

As brasileiras dominaram a partida desde o primeiro quarto, quando abriram boa vantagem. A partir de então, mesmo com um ataque pouco eficiente, o Brasil conseguiu manter a distância confortável, contando também com baixo aproveitamento das adversárias.

O jogo foi marcado por muitos erros das duas equipes, principalmente no segundo e terceiro quartos; o segundo período acabou com o placar de 9 a 8 para o Brasil, e o terceiro empatado em seis pontos.