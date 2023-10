PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A defesa do São Paulo virou dor de cabeça para Dorival Júnior, mas o treinador está ganhando novas opções, com retorno de lesionados e jogadores elogiados.

O empate contra o Athletico Paranaense, no domingo (29), marcou o retorno de Ferraresi aos gramados. O venezuelano não atuava desde janeiro em razão de uma lesão nos ligamentos do joelho direito.

Antes dele entrar em campo, o técnico Dorival Júnior já aprovava a atuação de Alan Franco, escolhido para ser companheiro de Diego Carlos no setor no jogo no Paraná.

Somado a Beraldo, a quem Dorival definiu como maior revelação do São Paulo na temporada ao lado de Pablo Maia, o setor começa a ganhar corpo.

"Temos zagueiros muito bem posicionados. O Alan Franco fez uma brilhante partida e tem nos ajudado muito. O Wellington retornou e não teve ainda uma sequência como precisa para atingir o melhor. Ele vem melhorando e evoluindo. Todos os fatos lamentáveis que aconteceram ao longo do ano, as lesões, comprometeram muito nosso rendimento. Agora, temos que ter muita sensibilidade para colocar todos em campo, porque estão voltando a suas atividades e precisam conter a ansiedade e readquirir confiança. Temos que estar ligados porque qualquer erro pode trazer um novo problema", disse Dorival Júnior.

O São Paulo levou oito gols nos últimos quatro jogos, sendo cinco deles no clássico contra o Palmeiras. Foram 15 gols sofridos nos últimos 11 jogos, considerando Brasileiro e Copa do Brasil.

A defesa já foi dor de cabeça para Dorival em razão da falta de opções. Diego Costa, por exemplo, precisou apressar seu retorno de lesão pela falta de alternativas no setor.

Neste momento, talvez o principal pilar da retaguarda do Tricolor, Arboleda, não jogou contra o Athletico por lesão.

Ferraresi ficou quase nove meses afastado dos gramados.

Dorival lembrou que jogadores que retornam de lesão ainda demoram um pouco para atingirem a melhor forma e somente o tempo colocará Ferraresi no mesmo nível dos demais.

"Às vezes se imagina que o jogador estando em campo vá produzir da mesma forma que nos lembramos dele em momentos anteriores. Nem sempre é assim. O jogador que volta leva um período grande de recuperação. Tem dois meses que o Ferraresi está só treinando, se dedicando, apresentando evolução a cada dia. Eu gostaria de aproveitar ele da melhor maneira possível", disse Dorival Júnior.