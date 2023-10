SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Grandes nomes do judô brasileiro foram ao tatame nesta segunda-feira (30) no Pan 2023, mas apenas dois irão disputar medalha de ouro.

A fórmula de chaveamento do Pan colocou frente a frente atletas que estão entre os melhores do mundo em suas categorias para se enfrentarem antes das decisões. O critério de definição de cabeças de chave usa como base o ranking pan-americano, que considera torneios de pouca expressão e que não atraem os principais nomes da modalidade.

O chaveamento provocou 'finais antecipadas'. Caso da categoria masculina acima de 100kg. Os americanos melhor posicionados no ranking mundial se enfrentaram nas quartas: Andy Granda (6º) e Rafael Silva, o 'Baby' (8º). O cubano acabou vencendo por ippon, impedindo o sonho do brasileiro de conquistar ouro inédito no Pan.

A mesma coisa aconteceu na semifinal da categoria masculina abaixo de 100kg. Leonardo Gonçalves e o canadense Shady Elnahas, os dois melhores do ranking mundial presentes no Pan, não tiveram chance de se enfrentarem na decisão. O brasileiro sofreu ippon.

Beatriz Souza também sofreu com sorteio ingrato. Melhor americana do ranking mundial, a brasileira enfrentou nas quartas Idalys Ortiz, quatro vezes medalhista olímpica e atual tricampeã do Pan. A cubana saiu vencedora do embate.

Apesar dos empecilhos, dois brasileiros se classificaram às finais e disputarão o ouro. Rafael Macedo enfrentará o cubano na decisão da categoria até 90kg. E Samanta Soares terá pela frente a porto-riquenha Sairy Colon na categoria abaixo de 78kg.

Kayo Santos caiu na semifinal e disputará medalha de bronze. Já Eliza Ramos foi eliminada nas oitavas de final e ficou fora até da repescagem na categoria até 78kg.

As finais estão marcadas para esta segunda, a partir das 15h (de Brasília).

Brasileiros que disputarão o ouro

Rafael Macedo (até 90kg)

Samanta Soares (até 78kg)

Brasileiros que disputarão o bronze

Rafael Silva (acima de 100kg) - via repescagem

Leonardo Gonçalves (até 100kg) - derrota na semifinal

Kayo Santos (até 100kg) - derrota na semifinal

Beatriz Souza (acima de 78kg) - via repescagem

Brasileiros que ficaram pelo caminho

Eliza Ramos (até 78kg)