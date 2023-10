SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF divulgou, nesta segunda-feira (30), o áudio do VAR no lance de pênalti marcado para o Santos no clássico contra o Corinthians, no domingo (29), pelo Campeonato Brasileiro.

Como foi a conversa

AVAR 1: Possível penal

Árbitro: Reway [VAR], eu não vejo se tem toque no pé. Se tem pisão, eu quero ver. Eu não vejo se tem toque no pé porque eu estou encoberto.

VAR: Tem o toque. Agora quero ver por outro ângulo. Quero ver se ele busca o contato aqui. Não, ele [Soteldo] não busca o contato, ele vai para a pisada. Estou terminando de checar. Tem um contato, só preciso ver como foi.

VAR: O jogador interrompe a passada dele ali, ele bota o pé onde ele ia passar. Pênalti. Daronco, te recomendo a revisão ao possível penal.

Árbitro: Estou aqui [no monitor]

VAR: Vou te mostrar. Ele [Bruno Méndez] põe o pé na passada do jogador [Soteldo], ok? Vou te dar um outro ângulo que dá para ver pouco o contato, mas dá para ver o movimento.

Árbitro: Sim, com esse toque ele acaba calçando. O jogador número 25 calça na passada. A decisão é tiro penal sem cartão amarelo.

O LANCE

Aos 48 minutos do segundo tempo, Soteldo invadiu a área do Corinthians e tentou driblar Bruno Méndez, levando a bola para o fundo. Durante o lance, houve contato entre os pés dos dois jogadores.

Em campo, Anderson Daronco não marcou a penalidade, mas mudou de decisão após analisar o lance no VAR.

Na cobrança, Mendoza bateu alto, no meio do gol, e venceu Cássio. O gol fechou o placar em 1 a 1 na Neo Química Arena e irritou os jogadores e dirigentes do Corinthians, que criticaram o árbitro e o VAR.