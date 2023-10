SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A festa da revista France Football, na noite parisiense de segunda-feira (30), teve o desfecho esperado para Aitana Bonmatí. A meio-campista de 25 anos recebeu a Bola de Ouro por seu desempenho no Barcelona e, especialmente, na seleção espanhola.

Melhor jogadora do último Mundial, ela ganhou mais um prêmio para sua coleção. E, tímida na cerimônia que a coroou, procurou agradecer às suas companheiras na conquista da Espanha, com triunfo sobre a Inglaterra na decisão.

"Estou muito orgulhosa de ter recebido a Bola de Ouro. Foi um ano incrível. Receber um prêmio individual assim é ótimo, mas o futebol é um esporte coletivo. Agradeço a todas as pessoas que foram fundamentais para eu estar aqui hoje", afirmou, nervosa.

"Confesso que não consegui dormir. Nunca imaginei, quando criança, que este sonho se realizaria. Eu me tornei, sim, uma grande jogadora de futebol. Quero parabenizar também a todas que foram nomeadas aqui, são todas muito fortes e merecedoras", acrescentou.

Bonmatí, além da Copa do Mundo com a Espanha, conquistou pelo Barcelona a Champions League, o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha. Foram 45 jogos na temporada 2022/23, com 20 gols e 23 assistências.

Está entre seus admiradores o técnico catalão Pep Guardiola, vencedor da última Champions masculina com o Manchester City. "Estou completamente apaixonado pela forma de que joga. Eu diria que ela é como o Iniesta do futebol feminino", afirmou.

Na votação, realizada por jornalistas de todo o mundo, Bonmatí ficou à frente da australiana Sam Kerr, do Chelsea, e da espanhola Salma Paralluelo, sua colega de Barcelona e de seleção. Única brasileira na lista das 30 melhores, Debinha, do Kansas City Current, ficou em 28º lugar.