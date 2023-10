SANTIAGO, CHILE (UOL/FOLHAPRESS) - Paulo André viajou aos Jogos Pan-Americanos de Santiago disposto a dedicar sua competição pelo filho de dois anos, o 'PAzinho', que terá que passar por uma cirurgia nos próximos dias. O velocista sentiu um problema no tendão do pé durante a semifinal dos 100m e está fora da decisão. Logo após a prova, ele não escondeu a preocupação com o pequeno. A cabeça está no Chile e o coração no Brasil.

"Eu não vou dizer que eu estou tranquilo. O meu filho está num momento difícil de saúde. Não é nada grave, nada de risco. Mas só quem é pai e mãe entende. Eu vim aqui por ele. Eu vim aqui, porque eu sei que um dia ele vai se orgulhar de assistir isso. Ele ainda não vê, pois tem dois aninhos e não entende, né, mas um dia ele verá", destacou Paulo André.

Após conversar muito com o médico responsável pela cirurgia, Paulo André entendeu que seria possível participar dos Jogos, já que o procedimento não será realizado no período. O profissional é o mesmo que realizou uma operação no bebê assim que ele nasceu há dois anos.

"Eu consegui vir porque sabia que ele não ia operar nesse tempo. Só que aí não tem como desligar. É impossível. O tempo todo ligando, o tempo todo vendo como é que está? Eu fico com isso na cabeça, mas agora é completar minha missão e correr lá para ficar perto dele", comentou PA.

"Eu estou o tempo todo em contato com qualquer coisa também. Se acontecer algum imprevisto, eu já vou pegar o avião e ir embora. A prioridade é ele sempre", acrescentou o velocista brasileiro.

E A CAZÉTV?

No início dos Jogos Pan-Americanos, A CazéTV e Paulo André anunciaram uma parceria para a cobertura da competição. No X (antigo Twitter), o streaming afirmou que o velocista seria um "atleta-comentarista". Apesar disso, PA esclareceu que fará pequenas participações com vídeos gravados para redes sociais e que não será durante o período de provas.

"Na real eu não sou comentarista. Eu sou um cara que vai deixar conteúdos para eles? para as redes sociais. Vamos mostrar para eles como é a vida aqui no Pan. Não sei que dia que acaba o Pan para mim, mas se der pode ser que encaixe ali para comentar algum outro esporte. Não sei como isso vai funcionar, mas eu não fui convocado por eles para ser comentarista", explicou Paulo André.

"Não vou fazer nada enquanto eu estiver competindo e treinando. Eles não interferiram nisso. Eu sou um cara que vai gerar conteúdo para eles", continuou.

O CARINHO DOS FÃS

Voluntárias brasileiras no Pan não esconderam a ansiedade ao comentar sobre a presença do atleta que participou na 22ª edição do Big Brother Brasil, da "TV Globo". "Você viu que o PA está aqui? Ai, eu quero tirar uma foto", comentou Izadora Santiago, que conseguiu seu registro com o velocista.

Paulo André exaltou a recepção dos fãs e revelou que foi surpreendido por torcedores estrangeiros abordando e torcendo por ele.

"Eu fico feliz em receber esse carinho. Até chileno veio falar comigo, torcendo. As pessoas me acompanharam daqui. Fiquei até surpreso. É muito legal. Infelizmente não vou conseguir estar na final para receber mais dessa positividade. Mas agradeço a todos que me torceram", comentou.