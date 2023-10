SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mano Menezes mudou a realidade do Corinthians do ex-técnico Vanderlei Luxemburgo e encontrou um time titular.

Uma das críticas frequentes ao trabalho de Luxemburgo era a indefinição sobre a equipe titular. Nomes e esquemas eram trocados praticamente a cada rodada.

Nas entrevistas, Vanderlei Luxemburgo dava explicações insuficientes ou às vezes se recusava a falar para não "ajudar os adversários".

Com Mano Menezes, a situação é outra. O novo treinador rapidamente encontrou uma base do time e tenta fazer poucas alterações para encontrar um padrão.

A equipe-base é: Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera, Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Romero e Yuri Alberto.

*NECESSIDADE DE MUDANÇA*

O Corinthians vai precisar mexer no time para enfrentar o Athletico por causa de duas suspensões pelo terceiro cartão amarelo: Fábio Santos e Fausto Vera.

Os substitutos para o duelo de amanhã, às 19h, devem ser Matheus Bidu e Gabriel Moscardo. Ambos tinham mais espaço no Timão de Luxa.

Mano, diante do momento difícil na temporada e luta contra o rebaixamento, priorizou jogadores mais experientes para lidar com a pressão.

Nomes como Maycon, Giuliano e Romero, desprestigiados com Luxa, ganharam espaço nesse "novo Corinthians". O Timão começa a rodada na 14ª colocação, com 37 pontos, a apenas cinco do Goiás, o primeiro no Z4.