SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid oficializou nesta terça-feira (31) uma notícia esperada: Vinícius Jr estendeu seu contrato com o clube.

O brasileiro assinou novo vínculo com o clube espanhol até junho de 2027. O contrato atual do brasileiro era válido até a metade de 2024.

O comunicado oficial do Real Madrid não indica multa rescisória, mas a imprensa europeia afirma que o valor de 1 bilhão de euros (R$ 5,37 bilhões na cotação atual). O jornalista Fabrizio Romano aponta ainda que os documentos já estavam assinados desde o ano passado.

O anúncio de renovação contratual vem no dia seguinte a Vini Jr ganhar o Prêmio Sócrates. O brasileiro foi homenageado na cerimônia da Bola de Ouro devido a sua atuação no Instituto Vini Jr, que tem a missão de oferecer ensino por meio da tecnologia e do esporte para crianças de São Gonçalo (RJ).

Vinícius está no Real Madrid desde 2018. O jogador revelado pelo Flamengo acumula 235 jogos, 63 gols e nove títulos com a camisa Merengue, incluindo a Liga dos Campeões 2021/22.

"Com 23 anos, Vini Jr. já é um dos jogadores mais transcendentais do Real Madrid nos últimos anos. Marcou o gol que nos deu a décima quarta Liga dos Campeões na final de Paris em 2022, e ganhou a Bola de Ouro do Mundial de Clubes 2022 em Marrocos, que conquistou o Real Madrid e trouxe o oitavo mundial de nossa história", escreveu o Real Madrid no comunicado oficial.