SANTIAGO, CHILE (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil começou a caminhada pelo sétimo ouro do basquete masculino no Pan: nesta terça-feira (31), os brasileiros venceram o México por 74 a 54, em Santiago.

A vitória foi construída com ampla superioridade desde o começo do jogo: no primeiro quarto, vantagem de 19 a 10 para o Brasil, ampliada para 42 a 23 antes do intervalo.

Sobraram os arremessos de três. Os brasileiros exploraram muito os 'chutes' de três. Apesar da baixa conversão, a estratégia deu certo: 30 pontos saíram dessas tentativas.

O destaque individual ficou para Gabriel Jaú, autor de 14 pontos, duas assistências e seis rebotes.

Com a vitória encaminhada, o técnico Gustavinho pôs os reservas no último quarto, a fim de que todos os convocados pudessem ter tempo de quadra. Os mexicanos se aproximaram no placar, mas nada que colocasse o resultado em risco.

RUMO AO HEPTA

O time masculino do Brasil vai em busca do sétimo ouro em Jogos Pan-Americanos.

Se conquistar o título em Santiago, a seleção vai colar nos Estados Unidos, que têm oito medalhas douradas.

Os brasileiros faturaram o título em Cali-1971, Indianápolis-1987, Winnipeg-1999, Santo Domingo-2003, Rio-2007 e Toronto-2015. Desta vez, eles contam com uma 'vantagem': os norte-americanos e os canadenses não enviaram equipes à disputa do basquete masculino e também do feminino.