- Seleção feminina perde para Canadá em segundo amistoso pós-Copa

A seleção brasileira de futebol feminino foi derrotada por 2 a 0 pelo Canadá, na noite desta terça-feira (31) no Wanderers Stadium, em Halifax (Canadá), em partida amistosa. Este foi o segundo compromisso do Brasil sob o comando do técnico Arthur Elias, após vitória sobre a mesma equipe canadense no último sábado (28).

Fim de jogo. ???????? 0x2 ????????



No segundo amistoso, vitória das donas da casa. Gratidão por todo apoio da torcida brasileira. Seguimos juntas com foco nos nossos objetivos! ????



???? Leandro Lopes/CBF pic.twitter.com/T4WTAWvdZX — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) November 1, 2023

Multicampeão à frente do Corinthians, com cinco títulos brasileiros, quatro da Libertadores, três paulistas, dois da Supercopa do Brasil e um da Copa do Brasil, Arthur armou a seleção brasileira com quatro novidades em comparação à partida anterior: Yasmim, Angelina, Bia Zaneratto e Gabi Nunes, que entraram, respectivamente, nos lugares de Tamires, Luana, Geyse e Cristiane.

Apesar de o Brasil ter mandado na primeira etapa da partida, o Canadá conseguiu ficar com a vitória final. A equipe da casa abriu o placar aos 24 minutos do segundo tempo, quando Huitema marcou de cabeça após cruzamento de Lawrence. O segundo saiu aos 43, com Rose, que recebeu lançamento longo para ficar livre para bater na saída da goleira Letícia.

