As irmãs Bruna e Giulia Takahashi garantiram para o Brasil uma medalha de prata nas duplas do tênis de mesa, nesta terça-feira (31), nos Jogos Pan-Americanos que estão sendo disputados em Santiago (Chile). As brasileiras garantiram o segundo lugar na competição após serem superadas na grande decisão pelas norte-americanas Amy Wang e Rachel Sung por 4 sets a 3 (parciais de 7/11, 11/5, 11/7, 10/12, 8/11, 11/4 e 6/11).

“Jogamos de igual pra igual. Agora tenho que me preparar bem para o individual de amanhã [Bruna disputa a semifinal do individual na próxima quarta]. Estou feliz com o resultado, começamos a jogar juntas neste ano. Chegamos à final contra as americanas, elas são incríveis. Mas estou triste, pois estávamos perto de vencê-las”, declarou Bruna após o jogo.

Também nas duplas masculinas o resultado final foi uma medalha de prata, com Hugo Calderano e Vitor Ishiy. O segundo lugar foi alcançado após revés na final para os cubanos Jorge Campos e Andy Pereira.

Bronze na esgrima

Já Guilherme Toldo garantiu o bronze no florete após perder por 15/9 para o norte-americano Miles Watson nas semifinais. Esta é a quinta medalha do esgrimista em edições da competição, após pratas por equipes conquistadas em 2015, em Toronto (Canadá), e em 2019, em Lima (Peru), e dois bronzes em 2011, em Guadalajara (México), um por equipe e outro individual.

“Fiz uma boa competição, jogando bem, bons confrontos. Na semifinal eu sabia que poderia vencer o americano, estava bem. Fica aquele gostinho de que poderia ir mais longe, mas, de qualquer forma, é uma medalha em Jogos Pan-americanos. É importante para o Brasil. Fico contente em fazer parte disso, em ver meu nome compondo o nosso quadro de medalhas. Eu vim de uma lesão forte, então fico contente de ter superado e conquistado esse bronze. Agora é seguir o trabalho, continuar pontuando no ranking para conquistar a vaga olímpica”, declarou Toldo.

