SÃO PAULO, SP (UOLFOLHAPRESS) - A dançarina Catalina Rojo Morales, que participaria da abertura dos Jogos Parapan-Americanos, morreu na noite de nesta terça-feira (31) em Santiago.

O QUE ACONTECEU

Catalina foi atropelada por um ônibus enquanto andava de bicicleta. O incidente ocorreu na avenida Vicuña McKenna, uma das mais movimentadas da capital chilena.

A mulher tentou cruzar a avenida, que conta com um corredor exclusivo para ônibus, e foi acertada pelo veículo.

A vítima morreu na hora, segundo declaração do capitão da Polícia de Santiago ao jornal chileno La Tercera.

O motorista do ônibus foi detido. A Seção de Investigação de Acidentes de Trânsito foi encarregada pelo Ministério Público para recolher evidências e determinar responsabilidade pelo incidente.

Catalina Rojo Morales trabalhava para a empresa Lotus, encarregada de produzir as cerimônia de abertura e encerramento do Pan 2023. A dançarina participaria do primeiro evento dos Jogos Pan-Americanos, marcado para 17 de novembro.

A organização de Santiago 2023 se pronunciou sobre a morte de Catalina. "Lamentamos muito sua partida e estendemos nossos pêsames a sua família e seus amigos", diz a nota publicada nas redes sociais.