SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Bruna Takahashi perdeu para Adriana Díaz, sua maior rival, na tarde de quarta-feira (1º), em Santiago-2023, e viu dois importantes tabus serem mantidos no tênis de mesa.

O jogo foi disputadíssimo: a porto-riquenha venceu Bruna por 4 sets a 3.

A brasileira continua sem seu primeiro ouro em Jogos Pan-Americanos. Em Lima-2019, ela ficou com duas pratas e dois bronzes. Além disso, jamais uma brasileira faturou a medalha dourada em um Pan.

Ao fim do confronto, Díaz abraçou Bruna, que chorava muito, e a consolou.

O JOGO

Bruna começou melhor: no primeiro game, a brasileira bateu Adriana por 11 a 9. No segundo, ainda mais equilibrado, a porto-riquenha foi melhor e venceu por 14 a 12.

O terceiro foi de ampla vantagem de Adriana Díaz, e terminou com 11 a 3 para a centro-americana.

Muito equilíbrio no quarto set, e Bruna evoluiu na reta final, superando a adversária por 11 a 8. O cenário e o placar se repetiram no quinto, com vitória de Bruna por 11 a 8. No sexto, igualmente equilibrado, vitória de Díaz por 11 a 9.

O sétimo e derradeiro set teve um bom começo de Bruna, que abriu vantagem de 6 a 3, mas viu Adriana Díaz marcar sete pontos seguidos e encerrar vencendo por 11 a 7.

SEGUEM OS TABUS

Ao todo, Bruna Takahashi soma sete medalhas em Jogos Pan-Americanos: até hoje, haviam sido quatro em Lima-2019 (dois bronzes e duas pratas) e duas em Santiago-2023 (duas pratas).

A vitória contra a porto-riquenha encerraria o tabu da brasileira, que continua sem medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos.

ANTIGA ALGOZ

Lenda do tênis de mesa em Porto Rico, Adriana Díaz soma dois ouros e um bronze em Lima-2019, além de um bronze em Toronto-2015.

No último Pan, na capital peruana, foi ela quem derrotou Bruna Takahashi nas semifinais. A derrota conferiu à brasileira a medalha de bronze.