SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil conquistou um amargo bronze no hipismo de saltos, na categoria de equipes, nos Jogos Pan Americanos de Santiago na tarde desta quarta-feira (1º). O ouro ficou com os Estados Unidos e a prata com o Canadá.

O Brasil estava em primeiro lugar na competição até a última apresentação, quando acabou caindo para o terceiro lugar.

Stephan Barcha (Primavera), Pedro Veniss (Nimrod), Marlon Zanotelli (Deesse de Coquerie) e Rodrigo Pessoa (Major Tom) eram os representantes brasileiros.

Marlon foi desclassificado na fase da manhã, após sua égua refutar antes de um triplo na primeira pista. Com isso, o Brasil ficou sem nota de descarte para a segunda pista.

Stephen e Pedro conseguiram completar o circuito sem descontos.

Mas Rodrigo se apresentou por último e cometeu duas faltas, fazendo com que a seleção brasileira perdesse o ouro.

Estados Unidos e Canadá obtiveram triplo zero.