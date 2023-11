RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Torcedores de Botafogo e Boca Juniors tiveram um encontro inusitado no início da noite desta quarta-feira (1º) no Rio de Janeiro. A curiosa convivência entre as torcidas se deu porque ambos os clubes estão concentrados no mesmo hotel, no bairro da Barra da Tijuca, na Zona Oeste (RJ).

O Botafogo jogará contra o Palmeiras nesta quarta-feira, às 21h30, no Nilton Santos, e tradicionalmente se hospeda no local.

Já o Boca Juniors desembarcou por volta das 18h, no Rio, e seguiu em direção ao hotel, onde dezenas de xeneizes já o aguardavam na porta do estabelecimento.

O pitoresco encontro se deu de maneira pacífica. Os alvinegros, em menor número, brincaram gritando "Fogo" aos bosteros, que já se encontravam no local.

Os argentinos não entenderam muito bem, num primeiro momento, mas em seguida tomaram conhecimento de que o Botafogo também estavam lá.

Os botafoguenses aguardavam a saída dos jogadores para o Nilton Santos e tinham a esperança de conseguir um autógrafo. O local, porém, estava com a segurança reforçada e grades mantinham uma distância considerável.

Os alvinegros foram embora e, perguntados para quem torceriam na final da Libertadores, responderiam que seria para o Boca, levando os xeneizes ao delírio.