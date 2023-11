SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De volta ao Brasil, Bia Haddad lamentou que os valores das premiações no tênis sejam públicos. A tenista conquistou dois títulos no WTA Elite Trophy, no último fim de semana.

A atleta afirmou que, apesar de receber uma quantia alta, o dinheiro que recebe é usado para investir em sua carreira.

Bia explicou que paga seus impostos para o governo brasileiro, independentemente do país que ela tenha recebido a premiação.

Os gastos para competir também são altos, segundo ela, pois Bia banca toda a estrutura de sua equipe fixa de quatro pessoas, já que as disputas do tênis ocorrem ao longo do ano em diversos países.

Além disso, ela paga salário e comissão para toda a sua equipe.

Bia reforçou que nem todos os atletas gostam de que o valor da premiação seja público e que o tênis é um das poucas modalidades que revelam essa informação.

"Para mim, o que me move não é o dinheiro. A gente fala muito sobre o quanto a gente ganha e acaba tendo exposto o prize money. Acho que o tênis é uma das poucas modalidades do mundo onde você tem exposição. E nem é todo mundo que gostaria que isso fosse exposto, mas é do jeito que é", disse Bia.

PREMIAÇÕES

Os eventos de tênis costumam ter mais relevância de acordo com os pontos que distribuem e as premiações em dinheiro. Os atletas também buscam isso nos eventos.

Só para se ter uma ideia, no site da WTA, no perfil de cada atleta existe a soma de premiações recebidas no ano e em toda carreira.

Bia Haddad acumulou US$ 2.061.321 (R$ 10,2 milhões) em 2023 e tem na carreira US$ 4.545.577 (R$ 22,5 milhões). Esses valores são referentes apenas a premiações de torneios e não levam em conta patrocínios pessoais.

Para a tenista, expor isso no perfil das atletas não mostra a realidade da carreira dos competidores.

"As pessoas têm de entender que dentro desse valor que eu recebo, eu como cidadã brasileira pago 27,5% em cima de qualquer torneio que eu jogo, independente do país que eu esteja, mesmo que o país não tenha imposto. Além disso, eu tenho a comissão que eu pago pro meu time, eu tenho a semana do salário do meu time, eu tenho voo, hotel, alimentação, que eu pago, viajando literalmente 10 meses por ano, em dólares com quatro pessoas comigo. Então, as minhas contas são bem altas", disse.

FOCO NA CARREIRA

Atual 19ª no ranking mundial, Bia vem fazendo uma boa temporada e quer aproveitar para chegar ainda mais longe no tênis. Aos 26 anos, seu foco é conquistar um Grand Slam.

"Meu maior investimento hoje é com a minha equipe e com o meu tênis, com a minha carreira. Então, tudo que eu recebo, de alguma forma, invisto em mim mesma, assim como eu sempre fiz na quantidade que eu recebia há alguns anos."