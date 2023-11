SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Felipe Drugovich seguirá como piloto reserva da Aston Martin em 2024. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (2), em Interlagos. Será a segunda temporada do brasileiro na função.

"Estou muito orgulhoso de continuar meu trabalho na Aston Martin. Aprendi muito neste ano, não apenas dentro das pistas, mas também trabalhando no simulador e seguindo o programa desenhado para mim. Estou feliz por ter ajudado no desenvolvimento do carro ao longo da temporada", disse o paranaense, campeão da F2 em 2022.

Chefe da equipe inglesa, Mike Krack disse que Drogovich já é um "rosto familiar" e que ele elogiou seu ritmo e seu comprometimento.

O brasileiro passou perto de disputar um GP no começo deste ano, justamente a abertura do Mundial, no Bahrein. Ele participou de dois dias testes e ficou de prontidão para substituir Lance Stroll, que se recuperava de fraturas no punho direito. No fim, o canadense conseguiu participar da prova.

O próximo encontro do brasileiro com o modelo AMR23 será no primeiro treino livre em Abu Dhabi. Ele substituirá Fernando Alonso.

É uma obrigação do regulamento. Desde o ano passado, cada equipe precisa escalar novatos em dois treinos livre. É uma maneira de dar rodagem a pilotos de testes que, na prática, quase nunca testam.