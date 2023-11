RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Foi dramático, sob pressão no fim, mas o Vasco respira. Com um gol chorado e após análise de 4 min do VAR, e outro nos acréscimos para liquidar a fatura, o Cruzmaltino venceu o Cuiabá por 2 a 0, na Arena Pantanal (MT), nesta quinta-feira (2), e se mantém vivo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Os gols foram marcados por Gabriel Pec e Orellano, aos 15 e aos 54 minutos do segundo tempo.

A temperatura do jogo no primeiro tempo chegou aos 37 graus na Arena Pantanal. Houve paradas médicas para hidratação e a comissão técnica do Vasco chegou a disponibilizar toalhas molhadas e bolsas de gelo para refrescar seus jogadores.

A torcida do Vasco compareceu em grande número na Arena Pantanal e se fez ouvir a maior parte do tempo. Alguns vascaínos, inclusive, foram vistos infiltrados na torcida do Cuiabá comemorando o gol.

Cuiabá e Vasco voltam a campo na próxima segunda-feira (6). Os cuiabanos visitam o Santos, na Vila Belmiro (SP), e os cariocas têm o clássico com o Botafogo, em São Januário (RJ).

O JOGO

O forte calor que fazia na partida, somado à qualidade técnica apresentada pelas equipes, fez o primeiro tempo ser ruim para os torcedores e telespectadores. A única chance de real perigo foi em uma cabeçada de Deyverson. O Vasco até tentava, mas faltou criatividade para os homens de meio e ataque.

Na segunda etapa o jogo ficou muito mais interessante, com as equipes criando mais e o duelo ganhou emoção. O Cuiabá começou melhor, imprimindo as ações, mas o Vasco reagiu após os dez minutos, quando chegou ao gol. No fim, porém, o Cruzmaltino recuou bastante e a partida virou um verdadeiro drama para os cariocas, que se defendiam como podiam diante de um verdadeiro bombardeio cuiabano.

GOLS E DESTAQUES

Primeira chegada com perigo. O Vasco chegou com perigo pela primeira vez aos nove minutos do primeiro tempo, quando Paulo Henrique infiltrou pelo meio e rolou para Praxedes, que de frente para o gol chutou mal e a bola saiu para fora.

Léo Jardim salva. Deyverson quase abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, quando recebeu um cruzamento e, mesmo de costas, ganhou no alto do pequeno Medel e cabeceou com perigo. O goleiro Léo Jardim precisou se esticar todo para fazer uma grande defesa.

Na trave! O Cuiabá começou o segundo tempo assustando colocando uma bola na trave logo aos três minutos, quando Denilson arriscou de fora da área, a bola desviou em Medel e explodiu no poste de Léo Jardim.

Vasco abre o placar após verificação do VAR. O Vasco abriu o placar após um lance muito difícil e que precisou das linhas do VAR. Praxedes chutou, Sebastian resvalou para a trave e, no rebote, Gabriel Pec escorou de cabeça. A jogada foi revisada para verificar um possível impedimento de Sebastian e gastou-se seis minutos e meio para validar o tento.

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Auxiliares: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Raniele, Matheus Alexandre (CUI); Paulo Henrique (VAS)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Gabriel Pec, aos 15 minutos do primeiro tempo (VAS); Orellano, aos 54 minutos do segundo tempo (VAS)

CUIABÁ

João Carlos, Matheus Alexandre, Alan Empereur, Marllon e Rikelme (PK); Lucas Mineiro (Fernando Sobral), Raniele (Ronald), Denilson (Filipe Augusto) e Clayson; Pitta (Wellington Silva) e Deyverson. T.: António Oliveira

VASCO

Léo Jardim, Paulo Henrique (Léo), Maicon, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho (Puma Rodríguez); Erick Marcus (Payet), Gabriel Pec (Orellano) e Sebastian Ferreira (Alex Teixeira). T.: Ramón Díaz