SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen será o pole position no GP de São Paulo de Fórmula 1. O holandês foi o piloto mais rápido no treino classificatório realizado na tarde desta sexta-feira (3).

Verstappen completou uma volta de 1min10s727 antes da chuva forte que atingiu Interlagos e garantiu a pole. Leclerc e Stroll completaram o top-3.

O Q3 foi interrompido faltando cerca de cinco minutos para o fim do tempo por causa da forte chuva.

A sessão classificatória começou com 15 minutos de atraso. Isso porque, a pista passou por uma limpeza com caminhões e funcionários com vassouras.

O treino classificatório para a corrida do domingo foi realizado hoje porque amanhã acontece o treino classificatório para a corrida sprint e a corrida curta. O Brasil é uma das etapas da temporada que recebe a programação diferenciada.

COMO FOI O TREINO

O Q1 foi de muitas emoções e tempos próximos. Todos os pilotos saíram cedo para a pista visando fazer voltas antes da chegada da chuva que caía próxima a Interlagos. A distância entre Russell, que fez o tempo mais rápido [1min10s340], para Zhou, com o pior, foi de menos de um segundo. Discreto durante os 18 minutos, Verstappen apareceu no fim e fechou na segunda colocação. Tsunoda, Ricciardo, Bottas, Sargeant e Zhou foram eliminados.

O Q2 também foi de tempos apertados em Interlagos, mas com destaque para Norris, que fez o tempo mais rápido [1min10s021]. O piloto inglês foi seguido pela dupla da Red Bull, formada por Verstappen e Pérez. Hulkenberg, Ocon, Gasly, Magnussen e Albon foram eliminados na sessão que também não contou com chuva apesar do tempo fechado.

Max Verstappen se antecipou à chuva e conquistou a pole em Interlagos. O holandês foi um dos primeiros pilotos a sair para a pista e conseguiu completar uma volta de 1min10s727 antes da enxurrada. Outros pilotos também conseguiram completar suas voltas, mas não alcançaram o tempo do holandês. Pérez, que vinha em volta rápida foi prejudicado por um erro de Piastri, que rodou e causou uma bandeira amarela pouco antes da chuva.

Programação do fim de semana (horários de Brasília)

Sábado (4): Treino classificatório para a sprint (11h) e corrida sprint (15h30)

Domingo (5): Corrida (14h)