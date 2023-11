SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parte de uma das coberturas rasgou na tarde desta sexta-feira (3), no autódromo de Interlagos. O incidente ocorreu por volta das 17h, momento em que uma forte chuva caiu sobre São Paulo.

Segundo a organização do GP São Paulo de F1 não há registros de feridos. No entanto, houve tumulto e correria entre crianças e pessoas com deficiência, segundo um torcedor relatou à reportagem.

"Antes do setor [cobertura] rasgou, a orientação da organização pelo sistema de som é que ficássemos nas arquibancadas por segurança. Tinha muito relâmpago, mas quando rasgou ficamos vulneráveis", disse José Matheus Santos.

Ao longo da chuva, lojas da F1 chegaram a fechar as portas. O paddock ficou tomado de poças de águas.

Em nota, a organização do GP disse que "em virtude das fortes chuvas e vento ocorridos nesta sexta-feira, algumas áreas do GP São Paulo foram parcialmente afetadas".

Ainda de acordo com a organização, as equipes estão em campo verificando as ocorrências. "Tão logo tenhamos mais informações iremos divulgá-las", disse nota, enviada às 18h10.