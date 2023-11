SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio fez a lição de casa, venceu o Bahia por 1 a 0, neste sábado (4), em Porto Alegre, e assumiu, provisoriamente, a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Luis Suárez, já no 2° tempo, mostrou faro de artilheiro e foi o autor do único gol do confronto.

Com o resultado, os gaúchos chegaram aos 56 pontos e ultrapassaram Bragantino e Palmeiras. O líder Botafogo tem 59 e dois jogos a menos em relação ao time de Renato Gaúcho.

O Bahia, por outro lado, estacionou nos 37 pontos e não conseguiu respirar em meio à luta contra a zona de rebaixamento do torneio nacional.

Os times voltam a jogar na quinta-feira (9). O Grêmio vai ao Rio encarar o Botafogo, enquanto o elenco de Rogério Ceni recebe o Cuiabá.

Como foi o jogo

Apesar de atuar em casa, o Grêmio viu um adversário superior nos primeiros minutos de partida.

A falta de eficiência, no entanto, puniu o Bahia, que desperdiçou várias chances de marcar ? a melhor delas aos 42 minutos, quando Cauly acertou a trave.

Na volta do intervalo, o Grêmio melhorou e conseguiu abrir o placar aos 24 minutos após um belo passe de Besozzi para Suárez, que acabou em gol uruguaio após finalização com categoria.

Após sofrer o gol, o Bahia tentou reagir e teve algumas oportunidades, mas não marcou: o time parou nas boas defesas do goleiro Gabriel Grando.