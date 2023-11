SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen, da Red Bull, venceu sua 17ª corrida das 20 disputadas na atual temporada da Fórmula 1, na tarde deste domingo (5), em Interlagos, e quebrou mais um recorde na carreira.

Com a vitória, Verstappen chegou a 85% de aproveitamento na temporada, superando a marca de Alberto Ascari, que teve um aproveitamento de 75% em 1952, com a Ferrari, quando venceu seis das oito etapas da temporada.

Lando Norris (McLaren) e Fernando Alonso (Aston Martin), nesta ordem, completaram o pódio do GP de São Paulo.

Leclerc (Ferrari), que largaria na segunda posição, bateu ainda durante a volta de aquecimento e teve que abandonar a prova antes do início. A largada ainda contou com uma batida entre Albon (Williams) e Magnussen (Haas), que acionou a bandeira vermelha.

Cerca de 267 mil pessoas estiveram presentes em Interlagos durante os três dias do GP do Brasil de Fórmula 1.

Como foi a corrida

A corrida sequer tinha começado e Leclerc (Ferrari), que iria largar na segunda posição, bateu durante a volta de aquecimento. O piloto monegasco teve um problema hidráulico no carro, rodou e bateu no muro após a curva do Laranjinha e teve que abandonar.

A largada ficou marcada por outra batida. Alexander Albon (Williams) tentou ultrapassar Hulkenberg (Haas), mas tocou no carro do alemão e acertou Kevin Magnussen (Haas). Os dois saíram na primeira perna do S do Senna e tiveram que abandonar.

Stroll e Alonso, ambos da Aston Martin, que largaram na segunda e terceira colocação após a batida de Leclerc, respectivamente, foram facilmente superados por Norris (McLaren) e Hamilton (Mercedes), que assumiram a vice-liderança e a terceira posição, nesta ordem.

A bandeira vermelha foi acionada ainda na segunda volta. Os pedaços dos carros na pista e a necessidade de reparação de uma barreira de proteção forçaram a paralisação da corrida.

Os pilotos tiveram que fazer uma relargada. Verstappen largou bem e abriu distância para Norris, evitando um ataque do piloto inglês. Hamilton, no entanto, não conseguiu segurar Alonso, que fez a ultrapassagem na reta oposta e subiu ao terceiro lugar. Por terem mexido no carro durante a bandeira vermelha, Ricciardo (AlphaTauri) e Piastri (McLaren) largaram dos boxes.

Norris tentou atacar Verstappen na oitava volta. O inglês diminuiu a distância de dois segundos para nove décimos e tentou o ataque, mas sem sucesso. Quem conseguiu subir no pelotão foi Sérgio Pérez. Na briga pelo vice-campeonato, o mexicano ultrapassou Russell e Hamilton em sequência para assumir o quarto lugar.

Zhou e Bottas, ambos da Alfa Romeo, abandonaram por problemas ainda na metade da corrida. Os dois pilotos vinham na parte de trás do pelotão. Mais tarde, foi a vez de Russell, da Mercedes, retirar o seu carro.

Com Verstappen e Norris sobrando na frente, a briga ficou pelo terceiro lugar no pódio. Fazendo boa prova, Pérez encostou em Alonso e pressionou o espanhol ao longos do final da corrida, conseguiu a ultrapassagem na penúltima volta, mas levou o troco logo em seguida.

Celebridades em Interlagos

Além da cantora Ludmilla e de Miguelzinho do Cavaco, criança que faz sucesso nas redes sociais, que cantaram o hino nacional brasileiro, outras celebridades marcaram presença em Interlagos.

O grupo Monobloco também fez uma breve apresentação antes do início da corrida.

Kaká [ex-jogador], Endrick [jogador do Palmeiras], Julio Casares [presidente do São Paulo] e Rubens Barrichello [ex-piloto de Fórmula 1] foram alguns dos nomes presentes na corrida.

Classificação final do GP do Brasil

1- Max Verstappen (Red Bull)

2 - Lando Norris (McLaren)

3 - Fernando Alonso (Aston Martin)

4 - Sérgio Pérez (Red Bull)

5 - Lance Stroll (Aston Martin)

6 - Carlos Sainz (Ferrari)

7 - Pierre Gasly (Alpine)

8 - Lewis Hamilton (Mercedes)

9 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

10 - Esteban Ocon (Alpine)

11 - Logan Sargeant (Williams)

12 - Nico Hulkenberg (Haas)

13 - Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

14 - Óscar Piastri (McLaren)

Não completaram a prova

15 - George Russell (Mercedes)

16 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

17 - Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

18 - Kevin Magnussen (Haas)

19 - Charles Leclerc (Ferrari)

20 - Alexander Albon (Williams)