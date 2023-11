SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Terminou, nesta segunda-feira (6), a temporada da elite feminina do tênis. Foi um desfecho tão problemático que a WTA, a associação das tenistas profissionais, teve de pedir desculpa pelas condições apresentadas. Mas, como ocorreu várias outras vezes no ano, em boas ou más condições, o torneio acabou com Iga Swiatek sorrindo.

A polonesa de 22 anos venceu facilmente a norte-americana Jessica Pegula no jogo que decidiu o WTA Finals, campeonato que reuniu as oito melhores do mundo em Cancún. Com parciais de 6/1 e 6/0, fez 2 sets a 0 na quinta colocada do ranking e reassumiu o topo da lista, deixando para trás a belarussa Aryna Sabalenka.

Swiatek havia batido a própria Sabalenka nas semifinais, o que lhe deu a chance de retomar a liderança na classificação. Ela só ultrapassaria a rival em caso de vitória na decisão, o que não se mostrou um problema para a jovem, que pareceu ter menos dificuldade do que as concorrentes para lidar com o cenário apresentado no México.

Foi com menos de dois meses de antecedência que Cancún foi anunciada como sede do Finals, e os organizadores tiveram dificuldade para finalizar a quadra, entregue apenas na véspera do início da competição. O piso foi considerado irregular pelas atletas, e as condições climáticas, com muita chuva e muito vento na semana, não ajudaram. O público foi um fracasso.

"Dá para ver a quantidade de erros não forçados, fomos limitadas pelas condições. É muito fácil se estressar em uma longa troca de bolas porque você não sabe como a bola vai voltar. A qualidade não está boa", afirmou Elena Rybakina, do Cazaquistão, após um de seus jogos. A russa Marketa Vondrousova foi além e disse que se tratava de um "desrespeito".

Pressionada, a WTA manifestou compreensão com as reclamações e concordou: "Não é um evento perfeito, e a WTA assume a responsabilidade". A final deveria ter ocorrido no domingo, mas, com atrasos na programação devido à chuva, ficou para segunda. Mais uma vez, venceu Swiatek, de novo a número um do mundo.

A associação ainda vai divulgar oficialmente seu ranking. É provável que a brasileira Beatriz Haddad Maia assuma a décima colocação e pela primeira vez termine a temporada no top 10. A confirmação depende de uma indefinição a respeito da pontuação da tcheca Barbora Krejciková, atual número dez.