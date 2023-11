RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O fato curioso da vitória do Vasco sobre o Botafogo nesta segunda-feira (6), por 1 a 0, em São Januário (RJ), foi o grande número de palmeirenses presentes no estádio, interessados em uma derrota alvinegra por conta da disputa pelo título brasileiro.

Diversos torcedores com a camisa do Palmeiras foram notados em São Januário antes, durante e depois da partida. Historicamente, as torcidas de Vasco e do Alviverde são aliadas.

Um grupo de palmeirenses do "Consulado Verde" confraternizou efusivamente com os vascaínos após o jogo na Avenida Roberto Dinamite, via principal de São Januário. Eles estão confiantes no título do Palmeiras após a derrota do Botafogo nesta segunda-feira.

O Palmeiras possui os mesmos 59 pontos do Botafogo, mas além de estar atrás nos critérios de desempate, também tem um jogo a menos que o Alvinegro.

O Red Bull Bragantino também está na cola e tem 58 pontos e, assim como os cariocas, possui uma partida a menos. O Grêmio tem 56 e Atlético-MG e Flamengo possuem 53.

O Botafogo recebe o Grêmio, nesta quinta (9), às 20h, em São Januário (RJ).

Palmeiras e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 21h30, no Maracanã (RJ).

O Red Bull Bragantino visita o São Paulo, nesta quarta, às 20h, no Morumbi (SP).

O Atlético-MG visita o Corinthians, nesta quinta (9), na Neo Química Arena (SP).