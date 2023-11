SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Moscardo está na mira de clubes com o Barcelona (Espanha) e Chelsea (Inglaterra), mas perdeu espaço no Corinthians de Mano Menezes.

Gabriel Moscardo, de 18 anos, é a maior promessa do Corinthians atualmente, porém, não tem sido mais titular.

Alvo de Barcelona, Chelsea e outros clubes para 2024, Moscardo oscilou, o que é considerado normal pela idade e primeira temporada como profissional.

Mano, então, optou por fixar Fausto Vera como titular ao lado de Maycon. Gabriel Moscardo não joga por 90 minutos há três meses, ainda com Vanderlei Luxemburgo.

O QUE HOUVE?

O Corinthians entende que Gabriel Moscardo perdeu parte do seu condicionamento após a cirurgia de apendicite em julho.

Mais recentemente, em outubro, Moscardo também foi desfalque por causa de torção no tornozelo.

Os problemas físicos tiraram o ritmo do meio-campista, que vinha "voando" no meio-campo do Timão de Luxemburgo.

Outro fator detectado por Mano Menezes é a dificuldade, natural da idade, para lidar com a eliminação na Copa do Brasil para o São Paulo e da Sul-Americana para o Fortaleza, além, principalmente, da briga contra o rebaixamento no Brasileiro.

Mano conta com Moscardo, mas crê que o jovem pode só reeditar seu melhor momento em 2024. A dúvida é se ele ainda estará no Corinthians.

No meio do ano, a joia foi procurada pelo Chelsea (ING). A pedida do Corinthians foi de 30 milhões de euros (R$ 156 mi). O Chelsea, ao lado do Barcelona, são dois dos mais cotados para levar o volante.